Энергетики: в Екатеринбурге снижается количество повреждений теплосетей

В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать.

«Зимой были резкие перепады температуры, а также длительный период морозов. Все это сказалось на работе оборудования, но нарушений не было. Перебоев с поставками топлива также не было. По котельной Южной: мы учли все прошлые негативные моменты при подготовке к зиме, и в этом году котельная отработала надежно и бесперебойно», – сообщил на пресс-конференции директор свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Павел Родин.

Исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних пяти лет – регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях – с 66 случаев до 41. «Это важно, потому что отключение магистралей затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц», – подчеркнул Шмельков.

Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. «Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Но мы с этим боремся. Поднимаем pH до максимального значения в рамках СанПиН, чтобы разрушить эту биопленку», – объяснил директор ЕТК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

