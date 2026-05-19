В Екатеринбурге летом заменят более 40 км теплосетей

Доля износа тепловых сетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно, сообщил заместитель главы города Владимир Гейко на пресс-конференции. По соглашению мэрии и ПАО «ТПлюс», этого показателя энергетики должны достигнуть через два года.

В 2026 году «Екатеринбургская теплосетевая компания» отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километра трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью 22,9 километра. На их реконструкцию компания потратит 1,9 миллиарда рублей.

Основные ремонтные работы проведут в четырех локациях: Космонавтов, 77; переулок Трамвайный, 15; магистраль М-26 на улице Онуфриева на участке от Серафимы Дерябиной до Амундсена; а также тепловые сети от котельной на Кишиневской, 56.

«По объекту на Кишиневской идет планомерная замена трубопроводов горячего водоснабжения на полимерные. Дело в том, что в старых трубах была коррозия, что сильно влияло на качество воды. Работу завершим к 2028 году», – отметил Андрей Шмельков.

После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

