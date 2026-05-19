Ректор УрФУ оказался самым высокооплачиваемым на Урале

Минобрнауки России раскрыло среднюю ежемесячную зарплату руководителей государственных университетов за 2025 год. На Урале рекордсменом оказался Илья Обабков, в прошлом году руководивший Уральским федеральным университетом в статусе и.о. ректора. Его средняя зарплата составила 909,8 тысячи рублей в месяц.

Достаточно высокие зарплаты были и у его заместителей. Первый проректор Дмитрий Бугров получал 584,3 тысячи в месяц, первый проректор Сергей Кортов – 579,1 тысячи, первый проректор по экономике Даниил Сандлер – 822 тысячи, проректор по международным связям Сергей Тушин – 468,6 тысячи, проректор по науке Александр Германенко – 474,6 тысячи, проректор по воспитательной работе Александр Иванов – 459,7 тысячи рублей.

На втором месте по размеру зарплаты среди ректоров – руководитель Тюменского государственного университета Иван Романчук (892 тысячи рублей), на третьем – ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков (793,6 тысячи рублей). Немного отстает ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер (753,8 тысячи).

Ректор Уральского горного университета Глеб Батрак в прошлом году зарабатывал в среднем 658 тысяч в месяц, его коллега из Уральского юридического университета Владимир Бублик – 572,2 тысячи, ректор Уральского государственного архитектурного университета Александр Долгов – 502 тысячи. Меньше всех руководителей вузов зарабатывал в прошлом году ректор Уральского лестеха Евгений Платонов – 431,6 тысячи в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

