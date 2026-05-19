Две тысячи человек приняли участие в благотворительном забеге «Дай пять!» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в 12-й раз прошел благотворительный забег «Дай пять» при поддержке холдинга ЕВРАЗ. В городском празднике приняли участие более 2 тысяч любителей спорта из Москвы, Новокузнецка, а также из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Салды, Лесного, Североуральска и других городов Свердловской области. Сумма стартовых взносов и пожертвований участников будет направлена на поддержку учреждений, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Забег ЕВРАЗа стал крупным городским событием, объединившим любителей спорта и активного отдыха

В этом году программа забега была существенно расширена. Помимо классической трассы в 5 км появилась еще и дистанция на 10 км. Для фиксации результатов применялась система фотофиниша. Каждый участник получил возможность скачать свои фотографии с финишной линии по QR-коду на сайте мероприятия. После забега спортсмены также могли заказать именную гравировку на памятных медалях с указанием точного времени прохождения дистанции.

Помимо спортивной составляющей для участников и гостей организована насыщенная развлекательная программа

Спортивное мероприятие сопровождала и развлекательная программа. Для зрителей работали площадки с детской анимацией, мягкими аттракционами, фотобудкой, проводились поединки танцевальных коллективов, можно было угоститься полевой кухней. Новинкой стало проведение экологических квестов, обучающих бережно относиться к окружающей среде.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов участвовал в забеге в качестве волонтера и помогал людям с ОВЗ преодолеть дистанцию

Также в программе «Дай пять!» прошли забеги для людей с ограниченными возможностями здоровья – на 1 км на инвалидных колясках и на 250 м самостоятельно. Руководители ЕВРАЗа в качестве волонтеров сопровождали их на дистанции. Дети и взрослые также смогли проверить свои силы на уже привычных дистанциях в 1 км и 5 км соответственно.

Абсолютным чемпионом на дистанции 5 км среди мужчин стал Владислав Киселев из Нижнего Тагила, среди женщин – тагильчанка Алина Фаттахова. На дистанции 10 км лучшее время показали Евгений Белов из Екатеринбурга и Кристина Кувардина из Нижнего Тагила. В детском забеге на 1 км самыми быстрыми стали Данил Логинов и Эвелина Тимофеева. Все победители и призеры получили дипломы и подарки от организаторов. Отдельно отмечены участники в возрастных категориях.

Победители и призеры получили дипломы и подарки ЕВРАЗа

Благотворительный забег «Дай пять!» проводится ЕВРАЗом с 2015 года. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, помощь детям с ОВЗ и развитие инклюзивного спорта. На пожертвования прошлых лет (более 5 миллионов рублей) приобретены спортивные и уличные тренажеры, оборудованы детские и спортивные площадки. Собранные средства на забеге по традиции получают Нижнетагильская начальная школа – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Качканарская школа с адаптированными образовательными программами.

«Мы рады, что забег «Дай пять!» становится масштабнее: растет количество участников, расширяется программа активностей. Новая дистанция 10 км привлекла подготовленных спортсменов и сделала мероприятие зрелищнее. В этом году сам стал волонтером и помогал преодолевать дистанцию участнику с ОВЗ на коляске. Это невероятно сильный эмоциональный опыт. Именно в такие моменты понимаешь, насколько важна для них эта поддержка. Поэтому благотворительная направленность забега остается неизменной, мы продолжаем помогать тем, кто в этом особенно нуждается», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Это мероприятие уже стало доброй традицией для города и важным событием для всего региона. Благодаря поддержке ЕВРАЗа несколько тысяч тагильчан и гостей города смогли провести выходной с пользой для здоровья и помочь людям с ограниченными возможностями. Это практический пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти в реализации социально значимых инициатив», – сказал первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

