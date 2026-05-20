До 30 июня в Екатеринбург прибудут еще 15 новых автобусов

Администрация Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку автобусов.

«По условиям, 15 новых машин должны быть доставлены в город до 30 июня. Курсировать транспорт будет по маршрутам № 50, 64 и 67», – написал в своем MAX-канале мэр Алексей Орлов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что автобусы-гармошки будут укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город» – она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Данные выводятся на электронное табло. Автобусы длиной 18 метров рассчитаны на 184 пассажира.

Ранее 15 новых «гармошек» пустили по маршрутам № 49 и 51.

Екатеринбург, Елена Владимирова

