В Монетном сгорел дом, где жила вдова участника СВО с тремя детьми

Во вторник, 19 мая, в поселке Монетном (Березовский городской округ) сгорел частный дом, в котором жила семья погибшего участника специальной военной операции.

Как рассказал в своем телеграм-канале врио главы Березовского Владимир Шауракс, главу семьи похоронили буквально неделю назад. У него остались вдова, двое сыновей – 12 и 19 лет и двухлетняя дочка. К счастью, во время пожара никто из них пострадал, но сгорели все вещи и многие документы. Глава города обещал помочь семье.

«Дал поручение своему заместителю по социальным вопросам Артуру Садрееву взять семью под полное сопровождение. Мы окажем необходимую поддержку, включая помощь с документами, рассмотрим вопрос с предоставлением жилья из маневренного фонда. Депутаты округа проявили инициативу оказать материальную поддержку семье. Держу ситуацию на личном контроле», – написал Шауракс.

Березовский, Елена Владимирова

