В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник (ФОТО)

На службу в Международном аэропорту Кольцово заступила новая сотрудница – русский охотничий спаниель Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем.

Инспектор-кинолог Наталия Лапаева, которая занимается с собакой, отметила, что у нее прекрасная игровая мотивация. Любая вещь в руках человека становится для Пули игрушкой, которой она непременно хочет обладать. Желание находить такую «игрушку» позволяет научить собаку обнаруживать нужные таможенникам предметы и вещества.

«Она очень быстрая, шустрая, просто реактивная. Любит прыгать высоко, таким образом, по-детски, привлекая к себе внимание. Все, конечно, в восторге от ее прыжков выше головы», – добавила кинолог.

Пуля уже прошла курс социализации в аэропорту, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Она уже очень уверенно работает на входе – внимательно, очень старательно все обнюхивает, готова залезть в интроскоп, чтобы проверить чемоданы и сумки. В целом, говорят инструкторы, Пуля довольно быстро поняла, что от нее требуется. После завершения подготовки она пройдет аттестацию, после которой выйдет на полноценные дежурства.

Фото: Юрий Ломакин

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

