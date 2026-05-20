Кощунственный тик-ток тренд на могилах бойцов СВО вышел в топы. Адвокат объяснил, что за это грозит

Новый тренд для «Тик-ток» снимают российские подростки: они пляшут на кладбищах, где похоронены бойцы СВО, заворачиваются во флаги, установленные возле мест погребения. Все это под закадровый голос, который описывает посещение хаммама.

Адвокат «Логарда» Александр Петрикин пояснил «Новому Дню», что авторам подобных роликов грозит административная или уголовная ответственность, в случае если им исполнилось 16 лет. «Если 16 лет еще нет, то интерес со стороны правоохранительных органов все равно будет – вызовут, придется писать объяснение, кто это придумал. Правоохранители будут выяснять, стоит ли кто-то за этим роликом», – отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что такие действия могут попасть под дискредитацию Вооруженных сил. Первое правонарушение наказывается по административной статье 20.3.3, для граждан наказание – штраф от 30 до 50 тысяч рублей. «Если в течение года будет повторное нарушение, то наступает уже уголовная ответственность по статье 280.3, она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Перспективы получить срок вполне реальны, так как это преступление средней тяжести», – добавил адвокат.

Отметим, это не первый тик-ток тренд, связанный с кладбищами. В апреле вирусился другой: подростки воровали сладости, конфеты и печенье, оставленные на могилах и делились этим в видео.

«Хулиганство и кощунство на кладбищах давно продвигается в соцсетях среди российской молодежи. Может быть, даже с целью того, чтобы выставить все молодое поколение в дурном свете», – пиала тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube