В ДТП со скорой погибла пациентка (ФОТО)

Пожилая женщина погибла сегодня ночью в ДТП, которое случилось в Серовском районе на 351-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 67-летний водитель уазика скорой медицинской помощи марки ехал из Екатеринбурга в Серов и вез 67-летнюю пациентку в больницу по месту жительства. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору уличного освещения. Пациентка получила травмы. Прибывшая на место ДТП другая машина скорой повезла ее в больницу, но по пути женщина умерла.

Установлено, что стаж вождения водителя, проживающего в Краснотурьинске, составляет 47 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв.

Серов, Елена Владимирова

