Машинист электропоезда не хотел работать, поэтому купил больничный и уехал в Петербург

На Урале машинист электровоза не хотел работать, поэтому купил больничный лист. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МВД на транспорте по УрФО, 45-летний машинист 23 дня делал вид, что болен. В качестве подтверждения своего плохого самочувствия железнодорожник предоставлял по месту работы фиктивные электронные листки временной нетрудоспособности.

16 февраля 2026 года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил поступила оперативная информация о том, что работник одной из железнодорожных организаций области, возможно, причастен к совершению преступления, связанного с хищением денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат.

Правоохранители изучили отчетную документацию и табели предприятия в результате и выяснили, что в период с 24 июля по 15 августа 2025 года ранее судимый за кражу машинист, не желая выходить на смены, открыл фиктивный больничный, купив листки временной нетрудоспособности за 18 тысяч рублей. При этом в медицинском учреждении мужчина не появлялся и лечение не проходил. Вместо этого находчивый работник уехал в город Санкт-Петербург к брату.

Поддельные документы железнодорожник предоставил по месту работы и получил в качестве компенсации около 84 тысяч рублей.

До суда мужчина находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Из транспортной полиции материалы с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением переданы в Мировой судебный участок № 5 Тагилстроевского района города Нижнего Тагила для принятия законного решения.

Нижний Тагил, Елена Васильева

