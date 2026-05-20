На Урале ожидаются заморозки до -2

В ночь на 21 мая в Свердловской области местами возможны заморозки до -2, но уже послезавтра на большую часть региона вернется летняя жара.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на 21 мая ожидается похолодание до +2…+7 °C, а на крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области – заморозки до -2°, завтра днем – от +16 до +21° С. В Екатеринбурге – без осадков, ночью +6°, днем +18°.

В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 3-8 м/с, на севере порывы до 17 м/с. Температура ночью +5…+10°, в горах до 0°, днем +22…+27°. В Екатеринбурге – без существенных осадков, ночью +8°, днем до +25°.

В субботу, 23 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью +11…+16°, на крайнем юго-западе до +6°, днем +24…+29°, на севере до +19°. В Екатеринбурге ночью кратковременный дождь, +15°, днем без существенных осадков, +28°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

