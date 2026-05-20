Выявлен фейковый ресурс, распространяющий ложные сообщения о БПЛА-опасности

В Свердловской области выявлен фейковый информационный ресурс, распространяющий ложные сообщения. В мессенджере Telegram противник создал канал, имитирующий работу ресурсов «Антитеррор Урал», для распространения дезинформации об объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности, сообщает Антитеррористическая комиссия региона.

Спецслужбы призвали читателей не поддаваться на провокации и доверять сведениям только на верифицированных площадках проекта:

Макс: https://max.ru/antiterror_ural

ВКонтакте: https://vk.com/antiterror_ural

Telegram: https://t.me/antiterror_ural

«Использование имен правоохранительных органов, экстренных служб и официальных антитеррористических ресурсов – распространенная тактика в эпоху гибридных угроз безопасности. Интернет-пользователям рекомендуется тщательно проверять источники информации и ориентироваться только на официальные каналы», – отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

