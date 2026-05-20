Каменск-Уральский стал духовным центром

В Каменске-Уральском на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря состоялось торжественное открытие Духовно-просветительского центра Каменской епархии, который начали строить еще в 2017 году. Теперь, спустя девять лет после начала строительства, центр будет принимать всех, кто стремится к православной культуре, хочет больше узнать об истории страны и пути ее становления. Духовный центр включает в себя большой зал для конференций, семинаров и концертов, учебные классы, детские комнаты, кабинеты епархии, пространства для встреч и переговоров, трапезную.

В церемонии открытия приняли участие епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Императорского православного Палестинского общества Инна Баталова.

«Духовно-нравственные ценности нашего народа должны быть основой нашей жизни. Свое здание дает нам возможность проводить просветительскую работу на системном уровне. В духовно-просветительский центр переместится воскресная школа монастыря. На новой площадке появятся совместные проекты с городом», – поделился епископ Мефодий.

В рамках церемонии открытия Императорское православное Палестинское общество представило две детские книги, которые были написаны православным автором Анной Каменской и проиллюстрированы художником Анастасией Ардцен. Это книга рассказов «О благочестии Дины и Дани» и книга-раскраска со стихами «Детям о добродетелях» – оба издания уже распределяются по воскресным школам епархии.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

