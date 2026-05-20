В РПЦ объяснили мем «сикс севен»

Православный священник Евгений Мурзин объяснил популярный у детей и подростков мем «сикс-севен». «В церковной традиции 67-й псалом воспринимается как песнь о победе Бога над злом, тьмой и смертью. Именно с него начинаются хорошо знакомые многим верующим слова «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...». Эти строки открывают пасхальные запевы, которые священник произносит перед началом пасхальной заутрени. А хор в ответ поет жизнеутверждающий пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых...». С этих же слов начинается молитва Кресту Господню в конце вечернего молитвенного правила и некоторые другие молитвословия, которые читаются в моменты страха и духовного смятения», – написал он.

Ранее в школах предлагали запретить мем «сикс севен». Депутаты и общественники уверены, что он срывает образовательные процессы, вредит психике и является «симптомом цифрового слабоумия».

Мем пошел из трека Doot Doot исполнителя Skrilla, где сочетание six-seven многократно повторяется в припеве. Примерно он означает «и так, и не так», «так себе».

Екатеринбург, Елена Сычева

