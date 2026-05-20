С начала сезона клещи покусали уже 7100 уральцев

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 7,1 тысячи пострадавших от укусов клещей. Чаще других за медпомощью обращались жители Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 16 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 36 человек.

Специалисты обращают внимание на рост числа клещей, переносящих лайм-боррелиоз. Из 4800 особей, исследованных в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, эту инфекцию нашли в 45% проб. Еще в 1,5% обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 3,6% – моноцитарного эрлихиоза, в 0,7% – гранулоцитарного анаплазмоза.

С начала года проведено 64,4 тыс. вакцинаций и 166 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube