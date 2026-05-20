Комары атакуют уральцев – как выбрать эффективный репеллент

На Урале в связи с жаркой погодой проснулись и начали активно размножаться комары. Как сообщают жители Екатеринбурга, на первых этажах наблюдается настоящее нашествие кровососущих.

Роспотребнадзор по этому случаю дал рекомендации, как выбрать репеллент, который будет хорошо защищать от насекомых.

Наиболее популярными синтетическими репеллентами являются ДЭТА, этил-3-пропионат, 1-пиперидинкарбоновая кислота, 2-гидроксиэтил-1-метилпропиловый эфир, диметиловый эфир о-фталевой кислоты.

Также существуют репелленты на основе натуральных компонентов, таких как эфирные масла цитронеллы, герани, гвоздики, эвкалипта и других. Однако их эффективность обычно ниже и действуют они непродолжительное время. Синтетические репелленты обеспечивают более длительную защиту. Наиболее эффективным и продолжительным действием обладает ДЭТА, но она также является и наиболее токсичным. Наименее токсичным, но менее эффективным, является ИР3535, который часто используется в средствах для детей.

Все репелленты на основе синтетических компонентов должны обеспечивать 100-процентную защиту от комаров через 15 минут после нанесения. Длительность действия репеллента зависит от множества факторов, таких как состав средства, индивидуальные особенности человека, агрессивность насекомых и погодные условия. На этикетках обычно указываются относительные показатели защиты. При нанесении на одежду репелленты могут сохранять эффективность до 20 дней.

При выборе репеллента важно учитывать условия, в которых он будет использоваться, а также информацию о действующих веществах и их активности. Если вы планируете находиться в местах с высокой численностью и агрессивностью насекомых и при этом хотите носить легкую одежду, вам потребуется средство с максимальной защитой для взрослых. Оно должно защищать как открытые участки тела, так и кожу под одеждой.

Рекомендуется использовать репеллент в аэрозольной упаковке или спрее с содержанием ДЭТА более 25%. На этикетке должно быть указано время защитного действия: более 4 часов при нанесении на кожу и до 20 суток при нанесении на одежду.

Для защиты детей среднего и младшего возраста от комаров, особенно если они будут находиться в местах с небольшим количеством насекомых, рекомендуется использовать репелленты с низким содержанием ДЭТА (менее 10%) для детей среднего возраста. Для младшего возраста лучше выбрать средства на основе ИР3535, особенно если ребенок младше года. Эти средства разрешены для применения с раннего возраста и имеют минимальное количество побочных эффектов. На этикетке должно быть указано, что средство действует до 3 часов при нанесении на кожу и до 3-5 суток при нанесении на одежду.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

