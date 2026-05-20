В Екатеринбурге пересчитают соловьев

Союз охраны птиц России проводит ежегодную акцию «Соловьиные вечера». Орнитологи собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше – значит с природой в городе что-то не так.

Екатеринбуржцы также могут присоединиться к акции. Достаточно сделать аудиозапись пения соловья и указать его местоположение. Затем эти данные нужно отправить на сайт luscinia-luscinia.ru. В 2025 году в Екатеринбурге было сделано 45 записей, причем чаще всего горожане слышали соловьев в районе парка УрГУПС.

По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром (примерно в 6-7 часов), и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время – с середины мая до конца июня. Так самцы привлекают самок в период размножения и обозначают свою территорию. Когда завершается гнездование и появляются птицы, песен соловья уже не слышно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

