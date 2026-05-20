На Урал поступило 96 тысяч доз вакцины против энцефалита для пенсионеров

В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для жителей региона старше 60 лет.

Как сообщили в ДИПе, сейчас ведется ее отгрузка медицинским организациям, чтобы со следующей недели медики смогли продолжить бесплатную вакцинацию пенсионеров.

«Сделать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самое главное после этого – исключить возможность встречи с клещами в течение двух недель, пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет. Уверен, даже самые заядлые дачники смогут выбрать время для профилактики этого опасного заболевания», – сказал главный внештатный эпидемиолог областного минздрава Александр Харитонов.

Напомним, бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита положена только детям в возрасте 15 месяцев (первые две прививки и первая ревакцинация), людям от 60 лет (первые две прививки общей схемы вакцинации) и тем, кто участвует в тушении лесных пожаров. Вакцинация остальных свердловчан и последующие ревакцинации проводятся за счет личных средств граждан и работодателей.

При этом помощь по поводу присасывания клеща в травмпунктах или приемных отделениях медучреждений по месту жительства оказывается бесплатно при наличии полиса ОМС и паспорта. Решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина принимает врач.

Екатеринбург, Елена Владимирова

