Улицу Энгельса сделают светлее и зеленее

В Екатеринбурге начинается комплексное благоустройство улицы Энгельса на участке от Луначарского до Бажова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь появятся новые тротуары, современная система освещения и дорожное покрытие, а также деревья и кустарники. На участке улицы вдоль академии «Спартаковец» после ремонта планируется ввести двухстороннее движение. Вдоль проезжей части будет высажена живая изгородь.

Работы планируется выполнить до конца текущего года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube