Завтра в уральских городах пройдут учения по защите населения при угрозе ракетной атаки

Завтра, 22 мая, на территории Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки беспилотных воздушных судов.
В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений и торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении.
Граждан просят не поддаваться панике во время учений и не прерывать своих занятий.
Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администраций многих городов: Ревды, Каменска-Уральского, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова, Гаринского округа, Режа, Асбеста и других.
Екатеринбург, Елена Владимирова
