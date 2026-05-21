Завтра в уральских городах пройдут учения по защите населения при угрозе ракетной атаки

Завтра, 22 мая, на территории Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки беспилотных воздушных судов.

В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений и торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении.

Граждан просят не поддаваться панике во время учений и не прерывать своих занятий.

Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администраций многих городов: Ревды, Каменска-Уральского, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова, Гаринского округа, Режа, Асбеста и других.

Екатеринбург, Елена Владимирова

