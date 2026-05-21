В Академическом появится детская площадка в русском народном стиле (ФОТО)

Необычная игровая площадка будет создана в Преображенском парке в Академе. Она будет выполнена в русском народном стиле. Игровая зона разместится в первой очереди парка, за Академией тенниса.

Площадка будет напоминать коллекцию ярких дымковских игрушек. Здесь дети смогут забраться на стилизованную русскую печь, покататься с горки «Индюк», покружиться на карусели «Ярмарка», поиграть на пружинных фигурах «Петушок» и «Уточка». Общая площадь игровой зоны – 558 кв. метров.

Проект площадки представил ключевой застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В пресс-службе девелопера отметили, что игровую зону планируют обустроить уже в этом году.

«Качественная детская инфраструктура – это не просто игровые элементы, а фундамент комфортной городской среды и инвестиция в будущее нового поколения. Для нас важно, чтобы в Академическом дети росли в пространстве, которое развивает воображение, мягко знакомит с культурным кодом и дарит безопасные, яркие эмоции. Каждая тематическая площадка – это наш ответ на запрос жителей: мы строим не просто кварталы, а полноценную экосистему для жизни, где продумано все – от двора до парка», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Застройщик реализует в Академическом первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также школы, детские сады и поликлиники.

Концептуальное благоустройство стало настоящей «фишкой» Академа. Двор каждого дома, построенного АО СЗ «РСГ-Академическое», посвящен определенной теме. Так, в квартале «Элевен» при благоустройстве реализована идея «Большого путешествия»: шесть дворов оформлены в стиле разных природных зон – «Антарктида», «Тайга», «Джунгли», «Горы», «Пустыня» и «Море». В квартале «Олимпика» дворы стилизованы под пять континентов: Америка, Африка, Европа, Азия и Антарктида. А в строящемся квартале «Новая Олимпика» пять дворов символизируют пять частей региона: Северный, Средний, Восточный, Западный и Южный Урал.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

