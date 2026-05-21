В Екатеринбурге фирма по ремонту гаджетов оказалась финансовой пирамидой

Центробанк выявил в Екатеринбурге компанию с признаками финансовой пирамиды. Фирма, занимающаяся ремонтом мобильной техники, параллельно привлекала «инвестиции» и обещала высокую доходность.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского управления Банка России, компания предлагала клиентам сделать инвестицию от 100 тысяч рублей в развитие сервисного центра. Гражданам расписывали перспективы развития бизнеса и гарантировали доходность 5% от суммы ежемесячно (60% в пересчете на год). Договор назывался «инвестиционным», но деньги принимались наличными или переводом на личную карту, без чеков и официальных документов. При этом у компании не было законного права на привлечение средств, а реальная деятельность не обеспечивала выплату высоких процентов. Еще один признак нелегальной финансовой деятельности – обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень.

Как выяснил «Новый День», подозрительную финансовую деятельность вела фирма Dart Service (ООО «Гиксервис»). Она располагается в административном здании на Радищева, 1. Информация о компании внесена в публичный список Центробанка. Там же оказался еще один сервис по ремонту гаджетов – Reanimobility. У этой фирмы также нашли признаки финансовой пирамиды.

В целом по стране в первом квартале 2026 года выявлено 1,4 тысячи субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности. Почти половина из них (656) –псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды. Как рассказали в ЦБ, мошенники все чаще используют шаблонные схемы в интернете, обещая доходность 40-60% годовых и выше, прикрываясь модными темами: криптовалюты, токенизированное золото, искусственный интеллект. Более 70% пирамид сразу предлагают переводить средства в криптовалюте или через иностранные платежные сервисы, что затрудняет идентификацию платежей и возврат денег. Собрав деньги с «инвесторов», организаторы финансовых пирамид скрываются, чтобы вскоре открыть новый проект.

Распознать финансовую пирамиду можно по нескольким признакам:

– обещание доходности, существенно превышающей рыночный уровень, с гарантией «без риска»;

– акцент на привлечении новых участников: вам предлагают процент за каждого приведенного вкладчика;

– отсутствие лицензии ЦБ РФ и информации о компании в официальных реестрах;

– невнятная схема заработка, сложные формулы расчета дохода, отказ предоставить финансовые документы;

– просьба перевести деньги на карту физического лица, криптокошелек или счет, не указанный в договоре;

– на сайте нет реальных контактов: только чат или форма обратного звонка.

«На финансовом рынке не бывает легких денег. Высокая доходность всегда сопряжена с риском, а гарантии прибыли при инвестициях законодательно запрещены. Чтобы защитить себя, перед вложением средств проверьте компанию в реестрах Банка России. Не переводите деньги незнакомым лицам и на подозрительные реквизиты. Требуйте официальные документы: договор, чек, выписку. И обсуждайте финансовые решения с близкими – свежий взгляд помогает заметить подвох. Если вы уже стали жертвой мошенников – немедленно обращайтесь в полицию и направляйте информацию в Банк России. Своевременное реагирование помогает остановить пирамиду и спасти сбережения других граждан», – рассказали в пресс-службе Центробанка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

