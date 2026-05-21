Средний Урал с начала года посетили более полумиллиона туристов. Летом их будет больше

За первый квартал 2026 года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Об этом сообщила и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик на пресс-конференции.

Эксперты прогнозируют что летом туристов будет в два раза больше. Уже в эти выходные в Екатеринбурге начинается фестивальный сезон. В июне в городе состоятся два крупных фестиваля – «Ночь музыки» и «Движение». Кроме того, туристы едут на музыкальный марафон Свердловской филармонии «Безумные дни». В июле в уральской столице традиционно проходит международная выставка «Иннопром». Кроме того, в Свердловской области этим летом пройдет несколько крупных спортивных событий: забег «Тагил ультра трейл», горный марафон на Конжаке и восхождение на гору Кумба из Североуральска. В сентябре в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодежи, на который съедутся 10 тысяч молодых людей.

Татьяна Белик отметила, что Екатеринбург входит в топ самых востребованных направлений по России для иностранных туристов. В 2025 году город посетили более 81 тысячи иностранцев. Среди стран, из которых приезжают туристы, лидируют Казахстан, Белоруссия, Китай, в меньшей степени другие страны СНГ и Турция.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

