Туристический спрос за лето может сократиться на 15-20%

Уральская ассоциация туризма фиксирует падение спроса на международный туризм на 20-25%, а также сдержанный интерес уральцев к внутреннему туризму по России. Глубина продаж туров на лето значительно ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщил на пресс-конференции президент УАТ и глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

По его словам, уральцы по-прежнему охотно путешествуют в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Ставропольский край и республики Северного Кавказа (в частности, популярностью пользуется Кабардино-Балкария). Но по другим российским направлениям есть снижение, и причину этого явления туроператорам еще предстоит проанализировать.

Что касается международного выездного туризма, то на него весной сильно повлияла нестабильная обстановка на Ближнем Востоке и закрытие аэропортов в ОАЭ, через которые россияне летали в третьи страны. Михаил Мальцев предлагает уральцам, собирающимся посетить Юго-Восточную Азию, рассмотреть альтернативные авиахабы в Пекине, Ташкенте, Алма-Аты и Бишкеке. Со всеми этими городами есть прямые рейсы из Екатеринбурга.

Если судить по бронированию туров на лето, то около 30% выездного туризма уральцев приходится на Турцию. Есть некоторое снижение спроса на курорты Египта и Таиланда, зато растет интерес к Вьетнаму. Михаил Мальцев не исключает, что в топ-5 летних направлений может войти Малайзия, хотя ценник на отдых в этой стране существенно выше.

«Изменились привычки уральских туристов. Теперь туры приобретаются преимущественно за две недели или за 10 дней до поездки. Мы прогнозируем снижение туристического спроса от 15% до 20% по итогам лета. Это коснется как зарубежных, так и российских направлений. Кроме того, есть снижение среднего чека на отдых, несмотря на инфляцию, удорожание продуктов питания и авиатоплива», – отметил президент Уральской ассоциации туризма.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

