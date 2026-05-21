В центре Екатеринбурга на три дня объявят сухой закон из-за байкеров

В дни проведения мотофестиваля «Движение» в центре Екатеринбурга запретят розничную продажу алкоголя (кроме баров и ресторанов).

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», сухой закон объявят на три дня (5, 6 и 7 июня) на территории, ограниченной улицами Бориса Ельцина – 8 Марта – проспектом Ленина – улицами Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулком Красным – улицей Челюскинцев.

Как уже сообщалось, третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 5, 6 и 7 июня. По традиции ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и Музейный комплекс (Верхняя Пышма). На фестивале выступят известные рок-музыканты – группы «Чиж & Co», «Северный Флот», а также Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец. Вход на фестиваль – бесплатный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

