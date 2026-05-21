За первые 4 месяца 2026 года на телефон доверия, работающий на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы, поступило более 3,8 тысячи звонков от взрослых и свыше 1000 звонков от детей.

Как сообщили в ДИПе, специалисты службы «Телефон доверия» приняли 598 звонков от постоянных абонентов, которым требуется длительное сопровождение. В 143 обращениях звонившие высказывали суицидальные намерения и мысли.

Дети чаще всего звонили по поводу сложных отношений с родителями и других трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взросления.

«От участников специальной военной операции и членов их семей с начала года поступило 82 обращения. Чаще всего речь шла о состоянии тревоги, проблемах со сном, трудностях в адаптации к мирной жизни, в отношениях с близкими», – рассказала руководитель отделения Дина Илюшкина.

Напоминаем номера телефона, по которым можно позвонить, когда нужна психологическая помощь: 8-800-300-11-00 – для взрослых, 8-800-300-83-83 – для детей и родителей. Для жителей Свердловской области звонок бесплатный.

Из 4800 звонков на «телефон доверия» 143 касались суицидальных мыслей

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

