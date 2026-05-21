Алексей Вихарев продолжает помогать в восстановлении Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев посмотрел, как продвигается восстановление Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах. Средства на реставрацию духовного центра города он регулярно направляет с 2019 года. За это время при его финансовом содействии установлен купол и крест, уложена кровля, восстановлена колокольня, ведутся работы по внутренней отделке и произошли другие масштабные изменения.

Благодаря поддержке парламентария сильно разрушенный в годы Гражданской войны храм постепенно приобретает свой исторический облик, становится местом притяжения не только для жителей города, но и всей Свердловской области.

«Алексей Вихарев поддерживает нас восемь лет, его помощь важна и ощутима для нас. Он не просто вкладывается финансово в приобретение стройматериалов и оплату ремонтных и реставрационных работ, но и духовно с нами, всегда отправляет на помощь к нам волонтеров. Мы, служители и прихожане храма, жители города, очень признательны за участие в нашем общем деле», – рассказал настоятель Крестовоздвиженского храма отец Максим Крылов.

За последнее время на пожертвованные Алексеем Вихаревым средства в храме установлены новые окна и обновлена система электроосвещения, по всей территории проведено видеонаблюдение. В ближайшее время начнутся работы по облицовке термопанелями здания трапезной, в которой располагаются также классы воскресной школы и газовая котельная. Напомним, депутат профинансировал работы по строительству двухэтажного строения и помог с газоснабжением.

Работы не останавливаются. В этом году планируется построить пандус, залить подпорные стены с южной и северной сторон, провести монтаж вентиляции в храме и гидроизоляции на колокольне. Депутат направил финансовую помощь на закупку материалов и проведение работ. В планах – благоустроить территорию вокруг храма, где появятся зеленые насаждения, дорожки и скамейки для отдыха прихожан. Алексей Вихарев пообещал помочь и в этом.

«Радостно видеть, как силами жителей и меценатов преображается Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Несколько лет помогаю в его восстановлении и каждый раз, приезжая сюда, вижу позитивные изменения. За это время совместными усилиями проделана большая работа. Восстановление храма – это большое общее дело, в которое вложены средства, силы и душа многих людей. Уверен, благодаря нашему участию храм обретет свой первоначальный облик и продолжит процветать. А мы с Волонтерским центром обязательно поможем», – прокомментировал депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева регулярно приезжают на помощь в Нижние Серги. Помогают служителям храма проводить церковные праздники, ремонт и подготовку к нему, субботники. В этот раз они помыли окна внутри храма и сделали уборку в церковном музее. Помогли разместить экспозицию картин одного из прихожан для благотворительной ярмарки.

«Волонтерский центр Алексея Вихарева постоянно на связи с настоятелем храма, отцом Максимом. Мы давно дружим и часто приезжаем помочь. Иногда просто приберемся, а иногда и с ремонтом поможем. Так здорово видеть, как храм меняется к лучшему благодаря нашим общим стараниям», – отметила активист Волонтерского центра Алексея Вихарева Анастасия Ушенина.

В руинах Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах долгое время работал хлебокомбинат. Восстановление святилища началось с 2010 года по инициативе неравнодушных жителей, а сегодня участие в нем принимают благотворители со всей Свердловской области.

Нижние Серги, Елена Васильева

