Свердловчане сдали в банки и магазины почти 5 тонн мелочи

В Свердловской области подвели итоги весенней акции «Монетная неделя». С 6 по 18 апреля жители могли обменять в банках и супермаркетах накопившуюся мелочь на купюры.

Как сообщили в Уральском управлении Банка России, за две недели свердловчане сдали 1,2 миллиона монет общим весом 4,7 тонны. Такой вес сопоставим, например, с четырьмя автомобилями «Лада Гранта». Сумма собранной мелочи составила 4,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество монет увеличилось на 3%, вес – на 4%, а общая сумма – на 5%.

Чаще всего люди сдавали 10-рублевые монеты, они составили четверть от всей сданной мелочи. Также популярными оказались монеты номиналом в 10 копеек и 1 рубль. Реже всего жители приносили 25-рублевые монеты (памятные), их сдано всего 204 штуки.

«Монетная неделя помогает вернуть в денежное обращение мелочь, которая часто оседает в домашних копилках. В целом по стране в течение весенней акции люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллионов рублей», – рассказали в ЦБ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube