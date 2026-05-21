Движение по улице Шейнкмана закроют для строительства пешеходного перехода

Специалисты ООО СЗ «Паркинг на Радищева» закроют движение транспорта по улице Шейнкмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейнкмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева – Сакко и Ванцетти – Радищева – Московской.

Общественный транспорт по этому участку не ходит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

