Улететь из Екатеринбурга в Китай теперь можно 8 раз в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит частоту полетов в Китай из-за высокого спроса на это направление. Новое расписание будет действовать с 6 июня по 25 октября.

Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться: по понедельникам – 2 раза в день; по средам – 1 раз в день; по четвергам – 2 раза в день; по субботам – 3 раза в день. Из Пекина в Екатеринбург рейсы будут выполняться ежедневно, а в воскресенье – 2 раза в день.

Кроме того, авиакомпания связывает Екатеринбург и Харбин прямыми рейсами дважды в неделю. Накануне Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Виза не требуется при поездке на срок до 30 дней. Необходимы только загранпаспорт и миграционная карта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

