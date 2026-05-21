Назван полный кард Вечера бокса RCC, где дерутся Бивол и Айферт

В конце мая в Екатеринбурге за титул чемпиона мира по боксу будут драться Дмитрий Бивол и Михаель Айферт. Поединок станет финалом вечера бокса RCC. На кону будут стоять титулы WBA World и IBF World.

Всего в карде шоу запланировано 11 поединков. Как сообщили в пресс-службе RCC Boxing, на турнире состоится 10-раундовый бой за титул WBA Gold в полулегком весе, на ринг выйдут россиянин Всеволод Шумков и американец Кристиан Оливо.

В отборочном поединке WBA во втором легчайшем весе сойдутся россиянин Мухаммад Шехов и венесуэлец Эрни Бетанкур.

Бой за титул WBA Gold в среднем весе проведут россиянин Вадим Туков и аргентинец Себастьян Папечи.

Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе запланирован между россиянином Никитой Зонь и аргентинцем Гонсало Гарсия.

На турнире пройдет бой в полутяжелом весе между россиянином Шарабутдином Атаевым и китайцем Сайпайером Рузи.

Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе проведут россиянин Сергей Лубкович и представитель ОАЭ Майкл Кинг.

На бой во втором полусреднем весе выйдут россиянин Константин Мишечкин и еще один представитель ОАЭ Олег Мисюра.

Бой в первом полусреднем весе проведут Гор Хачатрян и Валерий Оганисян; бой в первом среднем весе – Матвей Доценко, и Шугаиб Насруллаев; бой в тяжелом весе – Сергей Манжуев и Герман Скобенко, все представляют Россию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube