Назван полный кард Вечера бокса RCC, где дерутся Бивол и Айферт

В конце мая в Екатеринбурге за титул чемпиона мира по боксу будут драться Дмитрий Бивол и Михаель Айферт. Поединок станет финалом вечера бокса RCC. На кону будут стоять титулы WBA World и IBF World.
Всего в карде шоу запланировано 11 поединков. Как сообщили в пресс-службе RCC Boxing, на турнире состоится 10-раундовый бой за титул WBA Gold в полулегком весе, на ринг выйдут россиянин Всеволод Шумков и американец Кристиан Оливо.
В отборочном поединке WBA во втором легчайшем весе сойдутся россиянин Мухаммад Шехов и венесуэлец Эрни Бетанкур.
Бой за титул WBA Gold в среднем весе проведут россиянин Вадим Туков и аргентинец Себастьян Папечи.
Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе запланирован между россиянином Никитой Зонь и аргентинцем Гонсало Гарсия.
На турнире пройдет бой в полутяжелом весе между россиянином Шарабутдином Атаевым и китайцем Сайпайером Рузи.
Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе проведут россиянин Сергей Лубкович и представитель ОАЭ Майкл Кинг.
На бой во втором полусреднем весе выйдут россиянин Константин Мишечкин и еще один представитель ОАЭ Олег Мисюра.
Бой в первом полусреднем весе проведут Гор Хачатрян и Валерий Оганисян; бой в первом среднем весе – Матвей Доценко, и Шугаиб Насруллаев; бой в тяжелом весе – Сергей Манжуев и Герман Скобенко, все представляют Россию.
Екатеринбург, Елена Сычева
