Назначен новый замминистра экономики и инвестиций

Губернатор Денис Паслер назначил заместителем министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Михаила Васильева.

Как сообщили в ДИПе, новый замминистра будет курировать блок конгрессно-выставочных мероприятий.

Михаил Васильев закончил УрО РАНХиГС, с 2007 по 2015 год занимал руководящие должности в сфере маркетинговых исследований торговых и инжиниринговых компаниях, с 2016 по 2019 год занимался развитием частного индустриального парка Свердловской области.

С 2019 по 2023 год работал в Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области в должности заместителя, а позже генерального директора. С 2024 года работал заместителем генерального директора АО «УВЦ», где курировал работу с организаторами мероприятий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

