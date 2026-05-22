Два человека за один день погибли на пожарах из-за курения

Два человека погибли за прошедшие сутки в Свердловской области на пожарах, вызванных неосторожным обращением с огнем во время курения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, первый пожар случился в Екатеринбурге на улице Таганской. Загорелась квартира на 7-м этаже 10-этажного жилого дома. Погиб мужчина. Пожар потушили за 18 минут.

В Красноуральске на улице Ленина предположительно по той же причине загорелась квартира на 4-м этаже в 5-этажном доме. При тушении пожара обнаружена погибшая женщина. С огнем справились 9 специалистов и 3 единицы техники за 10 минут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

