Два человека за один день погибли на пожарах из-за курения

Два человека погибли за прошедшие сутки в Свердловской области на пожарах, вызванных неосторожным обращением с огнем во время курения.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, первый пожар случился в Екатеринбурге на улице Таганской. Загорелась квартира на 7-м этаже 10-этажного жилого дома. Погиб мужчина. Пожар потушили за 18 минут.
В Красноуральске на улице Ленина предположительно по той же причине загорелась квартира на 4-м этаже в 5-этажном доме. При тушении пожара обнаружена погибшая женщина. С огнем справились 9 специалистов и 3 единицы техники за 10 минут.
Екатеринбург, Елена Владимирова
