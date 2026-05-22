Суд приостановил смену УК в БЦ «Манхэттен» из-за многомиллионного долга за тепло

Юристы ПАО «Т Плюс» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным решения общего собрания собственников помещений бизнес-центра «Манхэттен» в Екатеринбурге о выборе новой управляющей организации. Суд принял обеспечительные меры в виде полного приостановления исполнения этого решения до вступления в законную силу судебного акта по существу спора.

Основанием для обращения стала ситуация вокруг управляющей компании «Кировская» (ООО «УК Кировская»), которая имеет перед ресурсоснабжающей организацией долг за поставленную тепловую энергию в размере 28,97 млн рублей за период с декабря 2023 по апрель 2026 года.

В июле 2025 года суд обязал УК «Кировская» ввести полное ограничение подачи тепла в здание, однако оно не было исполнено, долг остался непогашенным. При этом УК «Кировская» находится в процедуре банкротства (наблюдение).

10 марта 2026 года, уже после возбуждения дела о банкротстве, было зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО УК «МС 101». Директором и учредителем этой компании выступил заместитель директора УК «Кировская», действующий по её доверенности. 30 апреля 2026 года общее собрание собственников помещений БЦ «Манхэттен» включило в повестку вопрос о переходе под управление вновь созданной организации.

Суд согласился, что такой выбор нарушает права ресурсоснабжающей организации. Непринятие обеспечительных мер дало бы возможность перевести управление на другую организацию, что существенно затруднило бы погашение задолженности за тепло.

В результате принятых мер исполнение решения общего собрания полностью приостановлено до окончания рассмотрения дела по существу. Это означает, что у ООО УК «МС 101» отсутствуют законные полномочия по управлению бизнес-центром. Любые действия по начислению платежей и сбору денежных средств с собственников и арендаторов помещений не имеют правовых оснований. Принятое решение направлено на сохранение существующего состояния и защиту интересов всех добросовестных собственников помещений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube