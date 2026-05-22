У уральского фермера нашли 69 коров в многоквартирном доме

Свердловский фермер зарегистрировал свое стадо в многоквартирном доме. Это выяснилось при проведении Россельхознадзором плановых проверок с помощью БПЛА.

«У Лучникова А.В. обнаружено 69 голов КРС, зарегистрированных в многоквартирном доме, что является нарушением норм учета и содержания животных. Инспекторы Россельхознадзора это выяснили в ходе обследования, когда выехали с беспилотником на адрес, указанный как место регистрации поголовья в ФГИС «Хорриот», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего в период с 6 по 21 мая инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обследовали с помощью беспилотного летательного аппарата 115 личных подсобных хозяйств в Ирбитском, Артемовском, Режевском и Алапаевском районах Свердловской области.

В ходе мероприятий был выявлен ряд нарушений. Среди обследованных хозяйств 17 не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора. Другие нарушения связаны с целостностью ограждений территорий, где содержится крупный рогатый скот, и несоблюдением требований к хранению и складированию навоза.

Нарушителям выданы предостережения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube