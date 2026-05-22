Сушеное манго оказалось токсичным – в нем нашли опасные вещества

В сушеном манго из Вьетнама нашли превышение токсичных веществ. Ими обрабатывают фрукты, чтобы сохранить товарный вид. Экспертизу проводили специалисты Госстандарта Белоруссии. Они выяснили, что в продукте повышена вдвое допустимая максимальная концентрация диоксида серы (Е220), а также обнаружили в манго не заявленный на упаковке синтетический краситель тартиазин (Е102).

Последний получают из нефтепродуктов. При превышении допустимых значений он может вызвать аллергические реакции, например зуд, отеки, приступы астмы. Также он способен усиливать раздражительность, беспокойство, вызывать нарушения сна у детей.

Диоксид серы при превышении допустимых концентраций вызывает проблемы с дыханием, сыпь, кишечные расстройства.

В итоге в Белоруссии сушеное манго было запрещено к реализации и ввозу.

Екатеринбург, Елена Сычева

