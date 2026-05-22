В Екатеринбурге эксперты обсудят, как оптимизировать ИТ-издержки для повышения доходности предприятий

27 мая в 14:30 в «Точке кипения – Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 3а) соберутся представители региональной власти, институтов развития, научного сообщества и реального бизнеса для обсуждения актуальных вопросов цифровизации промышленных компаний в сегодняшних экономических условиях.

Уже более 5 лет тема цифровизации промышленности является одной из топовых в деловой программе крупнейших деловых событий, в том числе ПМЭФ и Международной промышленной выставки «Иннопром». В качестве подготовки региональной команды экспертов к большим федеральным дискуссиям Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с компанией НИР-Центр организуют круглый стол на тему «Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ» с участием ключевых участников процесса цифровизации промышленности региона.

Доля ИТ-затрат в промышленности неуклонно растет. В зарубежных компаниях – лидерах экономики расходы на ИТ доходят почти до 4000 долларов на одного сотрудника, отечественные компании ориентируются на цифры скромнее – до 1000 долларов на человека. Но даже эти вложения в сегодняшних экономических условиях требуют жесткого обоснования. Как понять, что миллионы уходят в «цифру», а не в пустоту, какие альтернативные традиционным методам оценки, таким как коэффициент окупаемости инвестиций (КОИ), показатели эффективности применяют на практике – в рамках круглого стола будут рассмотрены реальные кейсы по управлению цифровизацией предприятий Свердловской области. Также обсуждение коснется существующих в регионе мер государственной поддержки, вопросов подготовки квалифицированных кадров, инструментов оптимизации ИТ-издержек в интересах повышения доходности предприятий и другие вопросы, остро стоящие перед всеми участниками процесса цифровой трансформации промышленности.

«Грамотные вложения в ИТ – это больше не статья расходов, которую режут в кризис первой, а базовое условие конкурентоспособности на рынке. ИТ напрямую влияет на производительность труда и капитализацию бизнеса. Да, остаются риски скрытых расходов и неэффективного управления, но существуют понятные методики аудита, оптимизации и государственная поддержка, которые помогают эти риски нивелировать. Остались ли еще у кого-то сомнения, где ставить запятую – покажет обсуждение на круглом столе», – прокомментировал директор НИР-Центра Максим Пекин.

В числе спикеров:

• Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области;

• Евгений Шонов, министр цифрового развития и связи Свердловской области;

• Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области;

• Илья Обабков, ректор Уральского федерального университета;

• Виталий Черепанов, директор АНО «Научно-техническое общество «Навигатор»;

• Максим Пекин, директор «НИР-Центр»;

• Юрий Патанин, генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Регистрация на мероприятие обязательна: https://leader-id.ru/events/604096

Екатеринбург, Елена Васильева

