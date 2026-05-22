Минобр принял меры на случай объявления беспилотной или ракетной опасности во время ЕГЭ

В Свердловской области руководителей образовательных учреждений и педагогов проинструктировали на случай объявления беспилотной или ракетной опасности во время проведения ЕГЭ.

Как рассказала на пресс-конференции министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, для всех образовательных учреждений определен алгоритм действий в случае тревоги и безопасные места, где можно укрыться – подвалы, цокольные этажи. Туда заранее доставляют питьевую воду, оборудуют сиденья.

В случае объявления беспилотной опасности во время ЕГЭ педагог эвакуирует детей из класса в безопасное место. После отбоя тревоги у выпускников будет возможность принять два решения. Те подростки, которые будут чувствовать себя хорошо, смогут продолжить сдачу экзамена. Тем, кто переволновался, дадут возможность написать заявление о переносе экзамена на другой день.

«Хочу уверить родителей: если ваши дети с нами, или во время ЕГЭ, или во время отдыха в школьном летнем лагере, значит, детям ничего не угрожает. Мы отвечаем за все, что происходит в школах в каждый момент времени. Если вдруг объявят беспилотную опасность в тот момент, когда ваш ребенок сдает ЕГЭ, вам не нужно мчаться в школу. Не нужно делать лишний ажиотаж, не нужно заставлять личными автомобилями подъезды к школам, так как может понадобиться подъезд спецтехники», – отметила Светлана Тренихина.

Начальник отдела содержания и функционирования общего образования департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Шарипова добавила, что с директорами школ и педагогами города уже проведены инструктажи, а на следующей неделе запланированы тренировки – только для учителей, без участия детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

