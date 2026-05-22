Главного наркоборца Нижнего Тагила арестовали по обвинению в участии в ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения начальнику ОКОН МУ МВД России «Нижнетагильское» Артуру Белых.

Как сообщили в пресс-службе суда, подполковник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения» и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстных интересов».

Артур Белых заключен под стражу на срок по 15 июня 2026 г.

Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

