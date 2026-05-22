Энергетики рассказали, как в Екатеринбурге прошел первый этап опрессовок-2026

В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок сезона-2026.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не выше 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также соображениями безопасности.

В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, проспекта Космонавтов. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании уже приступили к устранению повреждений.

В ЕТК напоминают: гидравлические испытания – необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона.

Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, – это не аварии: процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

По вопросам отсутствия горячего водоснабжения нужно обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.

Отметим, что следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля 2026 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

