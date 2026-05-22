Телефонные мошенники украли 1,4 миллиарда рублей у екатеринбуржцев с начала года

В Екатеринбурге за январь-апрель 2026 года было зарегистрировано 458 случаев телефонного мошенничества. Это почти на 40% ниже, чем в прошлом году, сообщил на пресс-конференции начальник УМВД города Виктор Позняк. Но суммы ущерба остаются существенными – за 4 месяца в общей сложности мошенники похитили у горожан 1,4 миллиарда рублей.

Полицейский отметил, что в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 45%. Операторы связи блокируют подозрительные вызовы сотнями. Однако мошенники ищут новые способы обмана. Так, в Екатеринбурге в этом году стала популярна схема дистанционной покупки автомобиля с доставкой из-за границы. Позняк рекомендует жителям тщательно проверять информацию, а лучше всего лично контактировать с продавцом, чтобы не стать жертвой мошенников.

Аферисты продолжают использовать классические схемы со взломом «Госуслуг» и запугиванием людей тем, что их деньги переведены на счета террористических организаций. Под воздействием мошенников граждане снимают свои сбережения и отдают курьерам-бегункам. Иногда лжесиловики настолько морочат голову жертве, что человек готов продать квартиру или автотранспорт по заниженной цене. Чаще всего обману подвержены пенсионеры и несовершеннолетние дети.

«Недавно был случай в Орджоникидзевском районе. Девочка-подросток в телефонном разговоре назвала код из СМС. Ее стали запугивать, что она совершила госизмену, ей и ее семье грозит уголовное дело. Для оказания содействия «следствию» мошенники потребовали провести «дистанционный обыск». Девочка по видеосвязи показала аферистам квартиру, в кадр попал сейф с ценными вещами. Мошенники вынудили ее вскрыть сейф, убедили подростка переложить деньги и драгоценности в спортивную сумку и отдать курьеру. Ущерб составил 10 миллионов рублей. Злоумышленники были установлены и задержаны. Часть похищенного имущества возвращена владельцам», – рассказал Виктор Позняк.

По словам главы УМВД, правоохранителям удается остановить до 30% преступлений, если жертвы обмана сразу обращаются в полицию.

Еще один случай произошел с группой несовершеннолетних. Пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет приехали в Екатеринбург из другого города, чтобы подработать курьерами мошенников. Они забирали деньги у обманутых пенсионеров и получали за это вознаграждение 10 тысяч рублей. Теперь им светит уголовное дело.

«Мошенники используют базовые эмоции, чтобы вывести жертву из равновесия. Это страх, стресс, жадность, желание получить легкий заработок. Если ваш собеседник по телефону требует срочно принять решение, лучше закончить разговор и перепроверить информацию. И всегда нужно пользоваться альтернативными каналами связи. Если вам звонит или пишет руководитель или близкий родственник, даже если по видеосвязи, неплохо набрать его по обычному номеру и переспросить. Сейчас ИИ-технологии развиты настолько, что трудно отличить дипфейк от реального человека», – заметил заместитель директора учебно-научного центра «Информационная безопасность» УрФУ Николай Домуховский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

