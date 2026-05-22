Эксперт рассказал, почему опасно подключаться к публичной сети Wi-Fi

Директор учебно-научного центра «Информационная безопасность» УрФУ Николай Домуховский предупредил о рисках использования общедоступных сетей Wi-Fi. Если подключиться к сети в кафе или другом общественном месте, это может привести к утечке критически важных данных.

«Подключаясь к публичной сети Wi-Fi, вы априори доверяете владельцу этой точки доступа. Он может увидеть сведения, которые циркулируют по сети. И если это какая-то непонятная организация, она может незаконно использовать эти сведения потом в своих целях. Еще один риск в том, что к публичной сети подключены другие участники, неизвестные вам. Другой абонент может видеть вашу информацию, с помощью специальных технических методов извлечь из нее что-то критически важное – номер телефона, адрес электронной почты, и впоследствии получить доступ к вашим аккаунтам. Так что если вы подключились к публичному Wi-Fi в кафе, то смотреть фото котиков в интернете можно, а вот заходить в банковское приложение лучше не надо. В этом случае мобильный интернет будет более надежным каналом связи», – рассказал эксперт на пресс-конференции.

Напомним, в Свердловской области уже год наблюдаются перебои в работе мобильного интернета из-за внешних угроз. Поэтому люди стали чаще подключаться к публичным сетям, чтобы совершать покупки, вызывать такси и просто быть на связи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

