В Екатеринбурге строят пять школ, одна откроется 1 сентября (ФОТО)

Сейчас в Екатеринбурге строятся сразу пять школ, одна из них начнет работу уже 1 сентября этого года. Об этом рассказал в соцсетях глава города Алексей Орлов.

По словам мэра, работы идут в зданиях школы № 1 в квартале № 16 Академического района; гимназии «Арт-Этюд» на бульваре Владимира Белоглазова; школы № 3 на улице Чемпионов; нового корпуса школы № 208 на улице Гражданской; школы на 1500 мест в квартале улиц Щорса – Машинной (уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников).

Во всех новых школах будут оборудованы современные кабинеты, лектории, спортивные и актовые залы, столовые, библиотечно-информационные блоки. Особое внимание при проектировании уделено вопросам безопасности и созданию безбарьерной среды для маломобильных людей. С 2021 года в столице Урала возведено 14 школ более чем на 12 тысяч мест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

