Дети, победившие рак, принимают участие в больших спортивных соревнованиях в Верхней Пышме

Сегодня в Верхней Пышме проходят III соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, и их родных братьев и сестер. Благотворительный фонд «Дети России» собрал во Дворце спорта 104 участника 7-16 лет.

Как сообщили «Новому Дню» в благотворительном фонде «Дети России», участники соревнований представляют Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушву, Лесной, Серов, Туринск и другие населенные пункты Среднего Урала. Есть участники и из Омска. Ребята, которые прошли лечение, состязаются в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, борются за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба.

Организаторы мероприятия отмечают: здесь все как на «больших» спортивных площадках, в том числе торжественные церемонии открытия и награждения, собственный гимн и поднятие флага, парад участников и искренние важные напутствия от гостей.

«Приятно находиться в вашей компании, привет от нашего онкоцентра, от всех, кто работал и помогал. Для нас огромное счастье видеть вас. Мы рады, что с вами здесь сегодня находимся. Огромное спасибо фонду и его руководству за это мероприятие и помощь нашей клинике!» – обратился к ребятам Олег Аверьянов, главный врач ОДКБ Екатеринбурга. «Желаю всем хорошего настроения, вы уже победители и впереди много успехов. Уверен, сегодня вы приобретете хороших друзей и прекрасно отдохнете!» – поприветствовал участников в ходе открытия актер, сценарист, телеведущий Андрей Рожков.

«Этот день мы наполнили самым яркими, красочными, праздничными моментами. Чтобы зарядить позитивом детей и их родителей. Укрепить веру в себя, дать возможность проявить способности, – поделилась Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Год от года мы слышим, что «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» – это мероприятие, которое запоминается надолго. Дает детям, достигшим ремиссии, огромный ресурс для больших успехов в будущем. Искренне желаю им побед во всем!»

Гостем состязаний был и Юрий Прилуков, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию. По доброй традиции после открытия он направился в бассейн, чтобы поддержать тех, кто выбрал дисциплину «плавание».

Ради того, чтобы помочь участникам шагнуть к большим целям, не только организаторы и спортивная команда объединили усилия. Большая зона творческих и познавательных мастер-классов работает весь день. И это тоже пространство для развлечений и внутреннего роста. ДТ «Кванториум г. Верхняя Пышма», студия керамики «Луна», представители студенческих отрядов Свердловской области, студенты Технического университета Верхней Пышмы – все это участники большой команды неравнодушных и помощников.

Среди гостей праздника традиционно – врачи, которые спасали жизни детей, чтобы те с улыбкой могли подняться на пьедестал за наградами. Поддержку оказывают клинические психологи. Они же на протяжении многих лет отмечают: «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» – важная часть социально-психологической реабилитации после длительного и сложного лечения.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

