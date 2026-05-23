Екатеринбурженки разнесли магазин с дешевой одеждой и обувью (ФОТО)

Жительницы Екатеринбурга разнесли магазин, где продается дешёвая одежда и обувь. Он только открылся – и покупательницы не смогли сдержать себя в руках, буквально сметая все на своем пути. Блогеры показали, что с собой представляла картина в магазине к вечеру после открытия. На полках почти ничего нет – товары свалены в куче примерочных и в проходах между прилавками.



Обувь выброшенная из коробок, одежда смята – это видно на кадрах, которые опубликовала в своем блоге стилист Мария Жукова.

Она также сообщила о кражах: в примерочных находили старую поношенную обувь, которую оставили, по ее мнению, вместо неоплаченной новой.

Екатеринбург, Елена Сычева

