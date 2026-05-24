Ведущая «Играй, гармонь» устроила скандал в пекарне, где ее не узнали

Ведущая передачи «Играй, гармонь» Анастасия Заволокина устроила скандал в пекарне в городе Ельце. По словам представителей кафе, женщину с «Первого канала» не узнали в лицо и «не устроили ей теплый прием» – это, по их версии, и стало причиной скандала.

«Наш руководитель подходит к пекарне и видит: камеры, суета. Она вежливо интересуется: «А что тут снимают?». И в ответ слышит ледяное, почти брезгливое: «Неважно. Идите отсюда». Мы опешили, но смолчали. Ушли. Проходит час. И тут дверь пекарни распахивается – и влетает разъярённая женщина. Угадайте кто? Да, та самая ведущая. Она орёт, размахивает руками, угрожает. Слова, которые летят в сторону сотрудников, – не просто грубость, а настоящие угрозы», – написала представитель пекарни Анастасия Быкова.



Комментаторы стали отмечать под видео «Первый канал», однако пока реакции не последовало. Из опубликованного видео неясно, из-за чего на самом деле разгорелся скандал и почему кричит Заволокина.

Добавим, съемочная группа по всей видимости приехала в Елец на фестиваль‑конкурс народного творчества «Играй, гармонь Елецкая».

Елец, Елена Сычева

