Бивол прилетел в Екатеринбург (ФОТО)

Самолет с командой боксера Дмитрия Бивола приземлился в аэропорту Кольцово. В ближайшие дни спортсмена ждет финальный этап подготовки, подводка по весу, пресс-конференция, открытая тренировка и церемония взвешивания.

«Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждет тяжелая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», – делится Дмитрий Бивол после перелета.



Бой Бивола против Айферта состоится 30 мая и станет главным событием Вечера бокса от Русской медной компании – на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF.

Екатеринбург, Елена Сычева

