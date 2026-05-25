Браслеты от комаров смели из аптек

Браслеты от комаров пропали из екатеринбургских аптек – их раскупили на прошлой неделе. В центре города ни в одной из сетевых фармаций таких изделий не нашлось: «Фармленд», «Планета здоровья», «Живика», и другие. «Все разобрали буквально за считанные дни, в понедельник еще были в наличии, к пятнице не осталось ничего», – рассказала фармацевт одной из сетей.

Браслеты от комаров – это средство, которое, как правило, используется для детей. Браслеты пропитаны эфирными маслами, которые отпугивают насекомых.

Отметим, в этом году екатеринбуржцы отмечают небывалое количество кровососущих. По мнению специалистов, на это повлияла снежная зима – и весной в талой воде комары отложили больше яиц. Из-за майской жары личинки развились необычно быстро. Ученые уверены, что через пару недель ситуация стабилизируется.

Екатеринбург, Елена Сычева

