Жара отступит в середине недели

Наступившая неделя для Свердловской области будет теплой, а первая ее половина – даже жаркой.

Как пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в первой половине недели среднесуточные температуры будут на 6-9 градусов выше климатической нормы. Вторая половина недели будет немного прохладнее, средние суточные температуры в целом будут близкими к значениям климатической нормы (для Екатеринбурга это +14…+15 °C).

В четверг через регион пройдет холодный атмосферный фронт, за которым на территорию области с запада, юго-запада поступит холодный воздух. Возможны ливни и грозы в сопровождении шквалистых порывов ветра. После прохождения фронта по области похолодает, температура воздуха вернется в рамки климатической нормы. В пятницу-субботу вероятен выход на Урал южного циклона, количество и распределение осадков будет зависеть от его траектории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

