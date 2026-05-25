Над Уралом до вечера 26 мая будет висеть смог

В Свердловской области с вечера 24 мая и до вечера 26 мая объявлено штормовое предупреждение о смоге.
Как сообщает Уралгидромет, сформировались неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Речь идет о слабом метре и отсутствии осадков.
Отметим, что на Урале до среды будет жарко – днем температура воздуха будет повышаться до 27-29 градусов выше ноля. Во второй половине текущее неделе температура воздуха опустится до 20 градусов, пойдут дожди с грозами.
Екатеринбург, Елена Васильева
